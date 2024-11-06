У Покровську великі проблеми з постачанням води, електрики і газу, там залишаються десятки дітей

Наразі в місті тривають евакуаційні заходи тривають.
У Покровській громаді на Донеччині залишаються 18 тисяч людей, серед яких 99 дітей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Ігор Філашкін.
За словами Філашкіна, ситуація у місті залишається критичною через значні проблеми з постачанням води, електроенергії та газу. Евакуаційні заходи продовжуються.
"В місті працюють деякі крамнички Укрпошта. То ж саме мінімум для підтримання людей в місті працює. Ну дуже величезні проблеми з водо-, газо-, електропостачання. Ворог кожного дня обстрілює місто", — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що якщо Україна втратить місто Покровськ на Донеччині, то для росіян відкриється чимало можливостей.
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