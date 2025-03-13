Стало відомо, скільки електронних направлень на ВЛК вже згенерували у "Резерв+"

У мобільному застосунку "Резерв+" військовозобов’язані згенерували вже 32 тисячі електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Електронні направлення стали частиною першого етапу масштабної реформи ВЛК, яку Міноборони запустило наприкінці січня. Завдяки цифровізації цей процес став значно зручнішим для військовозобов’язаних.

"Вже понад 30 000 українців згенерували собі електронні направлення на ВЛК замість того, щоб йти до ТЦК і там стояти в черзі за папірцем, який дає можливість почати медогляд. Це займало чимало часу. В межах реформи ми цифровізували цей сервіс і зробили його людяним. Але на цьому ми не зупиняємося і продовжуємо працювати над глобальними змінами", — зазначила Черногоренко.

Крім електронних направлень, на першому етапі реформи було впроваджено електронні постанови ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ, що дозволяє автоматизувати процес медичних оглядів військових та військовозобов’язаних. Також налагоджено взаємодію цієї системи з реєстром "Оберіг".

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України роз’яснило важливі аспекти впровадження електронних постанов і направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).