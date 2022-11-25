Стало відомо, скільки грошей Росія витратила на війну проти України: підрахунки Forbes

На сьогодні РФ доводиться витрачати на війну щонайменше 10 млрд дол. на місяць.

Росія витратила на війну проти України вже близько 82 млрд дол., що становить чверть доходів країна-агресорки за 2021 рік.

Про це повідомляє Forbes.

Йдеться про прямі витрати Росії, необхідні для підтримання бойових дій. Окрім того, до названої суми не входять стабільні видатки держави на оборону або пов’язані з економікою втрати.

Так, зазначається що 2021 року всі бюджетні доходи РФ становили 340 млрд дол. Тобто країна-агресорка вже витратила чверть минулорічних доходів на воєнні дії.

"Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що тільки ЄС платив за нафту і газ Росії близько 1 млрд євро на день, то зараз ситуація інша", – звернули увагу автори статті.

Водночас знижуються доходи федерального бюджету РФ від експорту нафти і газу. Країна вже втратила більшу частину європейського газового ринку після того, як зупинила постачання через "Північний потік". Окрім того, від грудня набудуть чинності діяти санкції щодо російської нафти.

А розв’язана Росією війна вимагає дедалі більше грошей. Так, восени відповідні витрати в агресорки зросли удвічі. Станом на сьогодні війна потребує щонайменше 10 млрд дол. на місяць.

За дев’ять місяців війни проти України Росія витратила:

28,7 млрд дол. на забезпечення армії;

20,8 млрд дол. склали втрати військової техніки;

15,6 млрд дол. – зарплати;

9,4 млрд дол. – компенсації загиблим;

7,7 млрд дол. – компенсації пораненим.

Нагадаємо, в середині листопада видання CBS News писало, що в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Зокрема, обсяги виробництва в країні скорочуються протягом двох кварталів поспіль, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

А видання Bloomberg писало, що Росія купує через треті країни холодильники і пральні машини, аби, можливо, чипи з них використовувати у своїй військовій техніці. Таких чипів вкрай бракує через запроваджені санкції.

За оцінками політичного та економічного експерта Валерія Клочка, в Росії – проблема з озброєнням та боєприпасами, яких зокрема не вистачає для мобілізованих. Запаси вичерпуються.

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