Стало відомо, скільки хімічних речовин застосували росіяни від початку повномасштабного вторгнення

Від лютого 2023 року по квітень 2024 року Україна зафіксовала 1891 випадок застосуванння РФ небезпечних хімічнх речовин.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом останього місяця зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період.

Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51.

"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни", - мовиться у повідомленні.



Нагадаємо, Росія використовує хімічну речовину хлорпікрин проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї.

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