Стало відомо, скільки "Калібрів" Росія тримає в готовності до атак по Україні

Лише з Чорного моря Україні загрожують чотири такі ракети.

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 8 грудня 13 кораблів, один з яких – носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом у чотири ракети.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Водночас в Азовському морі російські окупанти надалі контролюють морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі перебувають дев’ять російських кораблів, п’ять з яких є носіями "Калібрів". Загальний залп – 76 ракет.

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що в російських окупантів залишилися ракети лише для декількох масштабних атак по Україні, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

За даними військового експерта Валерія Рябихни, в Росії значно поменшало високоточних крилатих ракет Х-101 та "Калібр". На сьогодні їхня кількість становить близько 200 одиниць кожного найменування.

Читайте також: