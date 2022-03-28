Стало відомо, скільки людей вдалося евакуювати з Бердянська 28 березня

Стало відомо, скільки людей вдалося евакуювати з Бердянська 28 березня

Окупанти не змогли зірвати наміри ЗСУ.

У понеділок, 28 березня, відбулася успішна евакуація маріупольців з Бердянська. Виїхали з міста 15 автобусів, в яких 881 людина. Усі вони вже в Запоріжжі.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Також на власному транспорті до Запоріжжя прибули 2350 людей, більшість з яких - маріупольці. Всі в безпеці!", - додав він.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині 28 березня вдалося евакуювати понад 400 осіб.

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