Стало відомо, скільки людей вдалося евакуювати з Бердянська 28 березня

Окупанти не змогли зірвати наміри ЗСУ.
У понеділок, 28 березня, відбулася успішна евакуація маріупольців з Бердянська. Виїхали з міста 15 автобусів, в яких 881 людина. Усі вони вже в Запоріжжі.
Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Також на власному транспорті до Запоріжжя прибули 2350 людей, більшість з яких - маріупольці. Всі в безпеці!", - додав він.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині 28 березня вдалося евакуювати понад 400 осіб.
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