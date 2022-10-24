Стало відомо, скільки людей загинуло в Києві від ударів Росії ракетами та дронами

У Києві у результаті російських ракетних обстрілів та атак іранськими безпілотники протягом останніх трьох тижні загинуло 12 людей, ще 60 було травмовано.

Про це повідомив начальник поліції Києва Іван Вигівський.

"Лише за останні три тижні країна-терорист вкотре обстріляла Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожих влучань загинуло 12 громадян, ще 60 було травмовано. Руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, також були пошкоджені та знищені близько 100 автомобілів", - сказав Вигівський.

Загалом від 24 лютого у Києві поліція зареєстрували 1517 проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

"Серед скоєних злочинів – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, колабораційна діяльність, диверсія, порушення законів та звичаїв війни. З загальної кількості 816 таких кримінальних проваджень розслідує Служба безпеки", - додав він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що російська армія ще довго може тероризувати українців дронами-камікадзе "Shahed-136". Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані.

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Як повідомлялося, в одному з районів Київщини виявили уламки російської ракети із бойовим зарядом після атаки РФ. Її збили Повітряні сили.

У Київській області від ранку 22 жовтня працювала ППО. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що всі п'ять ракет, які летіли на Київ, були збиті.

Але під час атаки іранським дроном-камікадзе 17 жовтня загинули четверо людей. Окупанти обстріляли житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Серед загиблих - подружжя, яке чекало на дитину.

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