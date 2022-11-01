Стало відомо, скільки мільйонів витратила Росія на атаку України 31 жовтня

Зокрема, вартість лише однієї ракети Х-101 – 13 млн дол.

Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн дол.

Про це повідомляє Forbes.

Так, російські війська випустили по Україні 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять безпілотників різних типів.

Щоб підрахувати вартість усіх випущених ракет і безпілотників, видання використовувало ціни на кожен з указаних боєприпасів і вид техніки. Так, вартість ракети Х-101 – 13 млн дол., ціна зенітної ракети до С-300 – 2 млн дол., вартість безпілотників різних типів разом із ракетою Х-59 – близько 1 млн дол.

Тож, згідно з усіма підрахунками, загальна вартість застосованих проти України ракет і дронів становить близько 760 млн дол.

Нагадаємо, російські війська 31 жовтня влаштували черговий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Україні та атаку дронами. Внаслідок ворожої атаки без світна опинились чимало населених пунктів у низці областей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що того дня РФ випустили по Україні 55 крилатих ракет, 45 з яких збили ЗСУ.

Зауважимо, журналісти CNN дізналися про те, що Іран передасть Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, серед якої будуть ракети та дрони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, іранські балістичні ракети РФ планує доставити до північних кордонів. Україна проти цих ракет не має ефективного захисту.

Водночас у Пентагоні повідомили, що Україна отримає від США вісім ППО NASAMS та засоби протидії російським безпілотникам.

Наслідки чергового енергетичного терору Росії

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