Стало відомо, скільки витратила Росія на масовану ракетну атаку України 5 грудня

Вартість лише однієї ракети Х-101 складає 13 млн дол.

Росія випустила 5 грудня по Україні різні типи ракет на загальну суму в 400-500 млн дол.

Про це свідчать підрахунки Forbes.

Так, видання посилається на інформацію Командування Повітряних сил про те, що окупанти під час масованої атаки випустили по Україні:

38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555,

22 крилаті ракети "Калібр", три крилаті ракети Х-22,

шість крилатих ракет Х-59,

одну авіаційну крилату ракету Х-31П.

Так, вартість лише однієї ракети Х-101 складає 13 млн дол., Х-555 – 4 млн дол., "Калібр" – 6,5 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, Х-59 – 500 тис. дол., Х-31П – 500 тис. дол. Тож загальна вартість усіх випущених Росією ракет сягає 400-500 млн. дол.

Ракетний обстріл 5 грудня

Російські війська 5 грудня влаштували черговий масований ракетний обстріл території України, випустивши понад 70 ракет. З них понад 60 вдалося збити українській ППО.

Окупанти влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції, внаслідок чого в різних регіонах України почалися нові проблеми з електроенергією та водопостачанням. Так, найскладніша ситуація у трьох областях: Київській, Вінницькій та Одеській.

Зауважимо, що під час ворожого обстрілу загинуло чотири людини.

За оцінками очільника української розвідки Кирила Буданова, в РФ залишилися ракети лише для декількох масштабних атак, після чого "вони вийдуть у повний нуль".

Ракети в Молдові, атака на аеродром росіян, обстріли Запоріжжя – головні новини 6 грудня

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