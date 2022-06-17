Стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів і що там зараз відбувається

В Україні від російських окупантів звільнено 1023 населені пункти. На сьогодні на звільнених територіях триває розмінування та відновлення інфраструктури.
Зокрема, у Сумській області приводять до ладу пошкоджену інфраструктуру, надзвичайники розміновуютьтериторії в населених пунктах Броди, Охтирка, Климентове, Люджа.
Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 17 червня.
"Нині деокуповано 1023 населені пункти", – сказав він.
Посадовець також поінформував, що в Житомирській області очищують території від вибухонебезпечних предметів у населених пунктах Мемеч та Шоломки Коростенського району.
Також тривають ремонти пошкоджених покрівель у Малині та селі Юрівка Малинської територіальної громади. Зокрема, комунальники працюють над відновленням даху Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи.
За словами Тимошенка, у Харківській області в селах Черкаська Лозова та Кулиничі відновили електропостачання 260 мешканцям, а в селищі Малинівка Чугуївського району – 500.
"Роботи з відновлення житлового фонду тривають, незважаючи на напружену ситуацію на фронті. Комунальні служби Харкова та області працюють за будь-якої погоди та обставин. За минулу добу спеціалісти відремонтували 30 покрівель у Харкові, демонтували пошкоджені дитячі та спортивні майданчики", – розповів заступник очільника ОП.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що президент РФ Володимир Путін продовжуватиме війну проти України до останнього свого солдата.
Читайте також:
- Окупанти знову обстріляли житловий сектор 11 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені
- В Україні є ризик збільшення інтенсивності авіаударів: які області можуть опинитися під прицілом Росії
- У Лисичанську знайшли відкриту братську могилу із сотнями загиблих: людей нікому ховати (фото)