Стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів і як їх відновлюють

Стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів і як їх відновлюють

Станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів. На цих звільнених територіях тривають роботи щодо відновлення критичної інфраструктури.

Зокрема, там працюють гуманітарні штаби для надання допомоги населенню. Також на цих територіях відновлюють свою роботу поліцейські.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у відеозверненні 20 травня.

Він також поінформував, що 702 звільнені населені пункти відновили автосполучення завдяки злагодженій роботі дорожніх служб. Водночас вже на 65% деокупованих територій відновлено газопостачання та у 863 населених пунктах – електропостачання.

"Понад половина деокупованих населених пунктів можуть знову скористатися послугами водопостачання. Роботу АЗС відновлено на 49%. У 305 населених пунктах відновили роботу заклади медицини. Працюють продовольчі магазини, ЦНАП та установи з надання соціальних послуг", – розповів Тимошенко.

Він зазначив, що "трохи гірша" ситуація з освітніми закладами.

"Дошкільні, середні та вищі навчальні заклади відновили роботу у 25% деокупованих населених пунктів", – уточнив заступник голови ОП.

Він додав, що "Укрпошта" відкрила свої відділення на 80% деокупованої території.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що спільними зусиллями України та міжнародних партнерів можливо відбудувати всю зруйновану інфраструктуру за два роки.

ЄС має план повоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро в обмін на реформи

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