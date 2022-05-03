Стало відомо, скільки окупанти вбили та поранили цивільних у Донецькій області за добу

Стало відомо, скільки окупанти вбили та поранили цивільних у Донецькій області за добу

Російські окупанти щодня обстрілюють Донецьку область та вбивають мирних мешканців.

За добу, 3 травня, внаслідок ворожих обстрілів в області загинув 21 цивільний мешканець, 27 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 3 травня росіяни вбили 21 мирного мешканця Донеччини і поранили ще 27. Це - найбільша кількість жертв за один день відтоді, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська.

Серед загиблих сьогодні цивільних 10 в Авдіївці, 5 у Лимані, 4 у Вугледарі, 1 у Великій Новосілці та 1 у Шандриголовому. Вдалося також уточнити інформацію щодо 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. За кожен злочин, скоєний на нашій землі, росіяни понесуть покарання!", - йдеться в повідомленні.

Кількість поранених та загиблих у Донецькій області / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, у Вугледарі окупанти розстріляли трьох людей, які прийшли по воду.

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