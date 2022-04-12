Покинули домівки через війну: скільки у Києві зареєстровано переселенців

Покинули домівки через війну: скільки у Києві зареєстровано переселенців

Найбільше вимушених переселенців з Київської області.

У Києві зареєстровано майже 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб через повномасштабне російське вторгнення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого призвело до того, що мільйони людей були вимушені покинути свої міста, села та шукати безпечніших місць у західних областях України та за кордоном. Частина з них зупинилася в Києві, і на сьогодні управління соціального захисту населення у місті вже зареєстрували 9432 внутрішньо переміщені особи", - зазначила вона.

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Найбільше вимушених переселенців з Київської області - 3978 осіб - це міста Ірпінь, Буча, Гостомель. Ще майже 2 тисячі - з Донецької області, близько 1500 осіб - з Чернігівської.

Вона також додала, що для отримання державної допомоги та статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно стати на облік у районних управліннях праці та соціального захисту населення. Прийом документів продовжено до 30 квітня.

З адресами Управління праці та соціального захисту населення міста Києва можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, в ОП назвали, коли вимушених переселенців забезпечать новими квартирами.

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