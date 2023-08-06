Стало відомо, скільки ракет було випущено з Білорусі по Україні від початку повномасштабної війни

5 серпня 2023 року з території Білорусі не було зафіксовано запусків ракет повітряного чи наземного базування.

Від початку повномасштабної війни з території Білорусі по Україні було випущено мінімум 721 ракету.

Про це пише Беларускі Гаюн.

Зазначається, що 5 серпня 2023 року з території Білорусі не було зафіксовано запусків ракет повітряного чи наземного базування.

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"В районі 19:00 не було зльотів авіації, яка б потенційно могла запустити ракету, а також не було зафіксовано заходу авіації в потенційну зону запуску ракет. Крім того, зазначимо, що після повідомлення про нібито запуск ракет з території Білорусі, ми отримали достатню кількість спростування з найімовірніших локацій запуску", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили, що Росія здійснила запуск ракет з території Білорусі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня – це могли бути як "Кинджали", що пролітали через Білорусь, так і балістичні ракети.

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