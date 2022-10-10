Стало відомо, скільки ракет Росія випустила по Україні під час ранкової атаки

Під час масової атаки 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети. Із них 43 збила протиповітряна оборона.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Окрім того, зафіксовано 12 дронів-камікадзе, дев'ять з них збиті.

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"Армія РФ гатила високоточними ракетами Х101, Х555 зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також обстріл здійснювався ракетами типу "Калібр", "Торнадо", С-300", - повідомив він.

Нагадаємо, у Києві 10 жовтня зафіксували прильоти в чотирьох районах. Загинуло п'ять людей, ще понад 30 постраждали. Російські ракети також вдарили по населених пунктах у Київській області.

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