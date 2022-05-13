Стало відомо, скільки ракет Росія випустила по Україні від початку війни

Стало відомо, скільки ракет Росія випустила по Україні від початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 2100 ракет.

Про це 12 травня повідомив постійний представник України при Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця, передає "Укрінформ".

Він додав, що кожен день війни приносить нові трагедії та нові злочини росіян. Кислиця нагадав про авіаудар по школі у Білогорівці на Луганщині, де загинуло 60 мешканців, які переховувалися від бомбувань, та обстріл школи в Новгород-Сіверському.

За його словами, наразі в Україні повністю зруйновано 126 навчальних закладів, ще 1509 пошкоджено.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ очікує збільшення атак окупантів на "Азовсталь" через евакуацію цивільних.

Вибухи у Запоріжжі: росіяни запустили по місту крилату ракету

Читайте також: