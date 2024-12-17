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Стало відомо, скільки ракет використала Росія для ударів по енергосистемі України

Стало відомо, скільки ракет використала Росія для ударів по енергосистемі України

Росія у 2024 році випустила понад 1100 ракет по енергооб’єктах України / Фото: ТСН.ua

Остання атака стала однією з найбільших за масштабом, коли Росія використала 94 ракети та 193 безпілотники для удару по енергооб'єктах.

У 2024 році Росія здійснила 12 великих атак на енергетичну інфраструктуру України, випустивши близько 1100 ракет, включаючи як крилаті, так і балістичні.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

"Атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по нашій енергетичній інфраструктурі лише впродовж 2024 року. Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних", - заявив Кислиця, зауваживши, що йдеться лише про ракети, випущені росіянами тільки по енергооб’єктах України.

Він зазначив, що остання атака стала однією з найбільших за масштабом, коли Росія використала 94 ракети та 193 безпілотники. Кислиця подякував міжнародним партнерам за підтримку обороноздатності України.

"Їхній внесок – це не лише акти солідарності, але також важливі кроки, щоби запобігти геноциду", - додав дипломат.

Український постпред при ООН назвав підтримку України благородним і принциповим зобов’язанням, яке назавжди увійде в історію.

Він також підкреслив, що Росія продовжує застосовувати отруйні боєприпаси, що призводить до жертв серед українських військових — на сьогодні вже зафіксовано 4950 таких випадків, з понад двома тисячами постраждалих.

"На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах", - зазначив Кислиця.

Український дипломат наголосив, що російські військові обстрілюють не лише мирних жителів, а й службовців екстреної допомоги та гуманітарний персонал.

"Навмисне враження цивільних, дітей та служб екстреного реагування є воєнним злочином, і це підкреслює необхідність для міжнародного співтовариства притягнути Росію до відповідальності та активізувати зусилля на захист найбільш уразливих верств населення в Україні", - додав представник України при ООН.

Він подякував ООН, партнерам і донорам за допомогу та закликав "зберігати Україну в центрі глобального гуманітарного порядку денного разом з іншими постраждалими регіонами".

Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти вдарили по місту Купʼянськ.

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