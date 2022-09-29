Стало відомо, скільки росіян захотіли здатися в полон ЗСУ за останні 10 днів: що гарантує їм Україна

Україна отримали вже понад 2000 звернень від росіян щодо здавання в полон ЗСУ. Ці звернення почали надходити від 18 вересня.

Україна гарантує російським військовим повне дотримання Женевських конвенцій за умови здавання в полон.

Про спікер проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко повідомив на брифінгу 29 вересня.

Він пояснив, що цей проєкт створено спеціально для російських військових, які не бажають виконувати злочинних наказів керівництва країни та брати участь у війні проти України.

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Вже відпрацьований алгоритм здавання в полон: російські бійці можуть звернутися за телефонами гарячої лінії або передати інформацію про себе в чат-боті в Telegram.

"Після звернення відбудеться певна процедура, де буде обумовлено, як, яким чином і де російський військовий зможе здатися в полон. Але про саму процедуру – як, що і де – я вам розповісти не можу", – сказав журналістам представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Матвієнко наголосив, що Україна гарантує полоненим повне дотримання Женевських конвенцій: триразове харчування, медичну допомогу та можливість зв’язуватися з родичами.

"Звісно, що з мобілізацією в Російській Федерації кількість дзвінків тільки збільшується", – зауважив спікер проєкту "Хочу жить".

Водночас він не назвав точну кількість тих, хто вже здався в полон ЗСУ. Адже досі тривають деякі спецоперації.

Зауважимо, аби здатися в полон, можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до мобілізованих росіян із закликом, якщо вони хочуть жити, тікати та здаватися в полон ЗСУ.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку оголошення "часткової" мобілізації в Росії вже призвали 100 тис. осіб.

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