Стало відомо, скільки шкіл розбомбили росіяни на Харківщині від початку війни

У Харківській області росіяни зруйнували чи пошкодили 201 школу із 715 закладів середньої освіти.
Ще 165 перебувають у захоплених громадах Харківщини. А повністю зруйновано в області - 15 шкіл.
Про це повідомила директорка департаменту науки та освіти Харківської обласної військової адміністрації Анжеліка Крутова на брифінгу.
"Перед повномасштабною війною система шкільної освіти в області складалася із 715 шкіл, на кінець року більшість із них, без урахування закладів на захоплених територіях, працювали в онлайн-форматі. 165 шкіл перебувають у тимчасово окупованих громадах. Суттєво пошкоджені 186 шкіл, 15 – зруйновано повністю", - сказала Крутова.
Загалом, за її даними, в області налічується 230 тисяч дітей шкільного віку, з них половина виїхали з Харківщини (64 тис. – в інші області України, 65 тис. – за кордон).
Крутова зазначила, що в регіоні офіційно підтверджено загибель унаслідок збройної агресії РФ 44 дітей і поранення 130-ти. Інформації з тимчасово окупованих громад ще немає, тож кількість жертв може бути більшою.
Також, за даними департаменту, внаслідок бойових дій загинули дев'ять працівників закладів освіти, з них п'ятеро - вчителі.
Очільниця департаменту зауважила, що поки важко сказати, в якому форматі 1 вересня розпочнеться навчальний рік у регіоні. Вона додала, що громади пропрацьовують варіанти відновлення навчання.
"Ми з ними постійно ведемо консультації. Приблизну мережу ми вже маємо, тобто маємо розуміння, де можна вивести дітей на навчання. Якщо ні (не дозволить військова ситуація. - Ред.), звичайно, буде онлайн-навчання", - сказала Крутова.
Нагадаємо, окупанти потрощили унікальний заклад для дітей з порушеннями слуху в Запорізькій області.
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