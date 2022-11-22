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Стало відомо, скільки території України залишається потенційно небезпечною через міни

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, скільки території України залишається потенційно небезпечною через міни

Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії України

В Україні зараз залишаються потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети близько 175 тисяч квадратних кілометрів територій.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі інформує пресслужба ДСНС.

“В Україні залишається близько 175 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% від загальної площі держави”, - уточнюється у повідомленні.

Також надзвичайники оприлюднили відео, яке було зроблено піротехніками ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині.

“Ось чому зараз небезпечно виходити в поля та ліси на деокупованих територіях… Тисячі протипіхотних та протитанкових мін залишив по собі ворог. Гине все живе! Будь ласка, будьте обережні”, - читаємо у повідомленні.

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Дата публікації
Перегляди
39
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