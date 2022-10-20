Стало відомо, скільки ударів і чим росіяни завдали по енергосистемі України

Українців просять скоротити споживання електрики.
Окупаційні війська Росії від 10 жовтня завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його даними, росіяни атакували українську енергосистему і дронами, і артилерією, і ракетами. Він запевнив, що Україна готова до нових потенційних атак, які можуть бути потужнішими.
"Від минулого понеділка до сьогодні по енергосистемі було близько 300 ударів як ракетами, так і артилерією та дронами. Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть значно більше часу для відновлення", - сказав міністр.
Він також зазначив, що українців наполегливо просять скоротити споживання електрики.
"Є падіння споживання і коли цього не вистачає, ми змушені запроваджувати примусові обмеження. Тому дуже важливо, щоб люди максимально заощаджували. Ми би хотіли, щоб заощадження електроенергії було на рівні 20%. Це б критично допомогло нашій енергосистемі", - наголосив він.
Нагадаємо, що після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.
Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми. Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус попередив, якщо українці не будуть економити світло, віялові відключення електропостачання можливі й надалі.
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