Стало відомо, скільки ухилянтів намагалися втекти за кордон від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення близько 19 тисяч українців намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.

Він зазначає, що у літній період пасажиропотік на кордоні значно зріс.

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"Наприкінці весни щодоби кордон в обох напрямках перетинали 85-90 тис.осіб. Однак з червня пасажиропотік почав зростати: зараз у будні дні кордон перетинає 110-120 тис. осіб на добу, а у вихідні - 120-140 тис", - розповів він.

Також додається, що у середньому близько 150 осіб, зокрема, чоловіки від 18 до 60 років отримали відмову у перетині кордону.

Додамо, у Харкові затримані керівники благодійних фондів, які нелегально організовували втечу військовозобов’язаних за кордон.

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