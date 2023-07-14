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Стало відомо, скільки ухилянтів намагалися втекти за кордон від початку повномасштабної війни

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стало відомо, скільки ухилянтів намагалися втекти за кордон від початку повномасштабної війни

Стало відомо, скільки ухилянтів намагалися втекли за кордон від 24 лютого

Наприкінці весни щодоби кордон в обох напрямках перетинали 85-90 тис. осіб.

Від початку повномасштабного вторгнення близько 19 тисяч українців намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу.

Він зазначає, що у літній період пасажиропотік на кордоні значно зріс. 

"Наприкінці весни щодоби кордон в обох напрямках перетинали 85-90 тис.осіб. Однак з червня пасажиропотік почав зростати: зараз у будні дні кордон перетинає 110-120 тис. осіб на добу, а у вихідні - 120-140 тис", - розповів він.

Також додається, що у середньому близько 150 осіб, зокрема, чоловіки від 18 до 60 років отримали відмову у перетині кордону.

Додамо, у Харкові затримані керівники благодійних фондів, які нелегально організовували втечу військовозобов’язаних за кордон. 

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Дата публікації
Перегляди
1685
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