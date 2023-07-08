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Стало відомо, скільки Україна може втратити через неповернення українських біженців

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стало відомо, скільки Україна може втратити через неповернення українських біженців

Стало відомо, скільки Україна може втратити через неповернення українських біженців / Фото: Getty Images

Повернення мігрантів забезпечило б швидке та стійке економічне зростання Україні.

Україна без повернення з-за кордону мігрантів може втратити до 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років. Крім того, наша країна може втратити близько 45 млрд доларів податкових надходжень.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення та EasyBusiness.

За даними аналітиків, повернення мігрантів забезпечило б швидке та стійке економічне зростання. 

"Аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно буде залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб до робочої сили (навіть враховуючи припущення, що більша частина мігрантів планують повернутись", - зазначають у Центрі економічного відновлення.

Також наголошується, що з часом бажання мігрантів повертатись знижується через їх інтеграцію в країнах-реципієнтах.

"За розрахунками, близько 1,42 млн українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 0,7 млн в країнах-агресорах належать до робочої сили (всього близько 2,1 млн осіб). Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25-49 років, левова частка з яких має вищу освіту та працювали до вторгнення", - йдеться у дослідженні.

Прогнозується, що більша частина мігрантів повернеться додому уже після завершення війни.

"Люди із зони бойових дій найбільше готові повертатись з-за кордону у безпечніші регіони при наданні допомоги із житлом, працевлаштування і фінансової підтримки", - зазначили у матеріалі.

Додамо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України понад чверть громадян були змушені залишити свої домівки.

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Дата публікації
Перегляди
1296
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