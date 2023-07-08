Стало відомо, скільки Україна може втратити через неповернення українських біженців

Повернення мігрантів забезпечило б швидке та стійке економічне зростання Україні.
Україна без повернення з-за кордону мігрантів може втратити до 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років. Крім того, наша країна може втратити близько 45 млрд доларів податкових надходжень.
Про це йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення та EasyBusiness.
За даними аналітиків, повернення мігрантів забезпечило б швидке та стійке економічне зростання.
"Аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно буде залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб до робочої сили (навіть враховуючи припущення, що більша частина мігрантів планують повернутись", - зазначають у Центрі економічного відновлення.
Також наголошується, що з часом бажання мігрантів повертатись знижується через їх інтеграцію в країнах-реципієнтах.
"За розрахунками, близько 1,42 млн українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 0,7 млн в країнах-агресорах належать до робочої сили (всього близько 2,1 млн осіб). Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25-49 років, левова частка з яких має вищу освіту та працювали до вторгнення", - йдеться у дослідженні.
Прогнозується, що більша частина мігрантів повернеться додому уже після завершення війни.
"Люди із зони бойових дій найбільше готові повертатись з-за кордону у безпечніші регіони при наданні допомоги із житлом, працевлаштування і фінансової підтримки", - зазначили у матеріалі.
Додамо, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України понад чверть громадян були змушені залишити свої домівки.
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