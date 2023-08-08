Стало відомо, скільки українців перетнули закриті кордони з РФ і Білоруссю під час війни

Від 24 лютого 2022 року з різних напрямків, зокрема через закритий кордон з РФ і Білоруссю, повернулося понад 18 тисяч наших громадян.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він наголосив, що комунікація між українськими та російськими прикордонниками не відбувається.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, а в подальшому і деокупації певної частини територій, через різні напрямки, різні ділянки кордону, зокрема по напрямку кордону з Росією та Білоруссю, додому з цих напрямків повернулося більше 18 тисяч наших співвітчизників", – розповів Демченко.

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Зауважимо, що пункти пропуску на кордонах із країною-агресоркою закриті.

Проте, за словами Демченка, на одному з пунктів пропуску РФ пропускає українців, і на наших громадян там чекають детальні перевірки.

"Як бачимо, по напрямку кордону з країною-агресором наші громадяни активно піддаються перевіркам з боку російських прикордонників. Не завжди у всіх наших громадян із першого разу вдається перетнути кордон для того, щоб дістатися української території", – додав прикордонник.

Нагадаємо, раніше очільник Інституту майбутнього та колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував продовжити обмеження виїзду за кордон чоловікам призовного віку щонайменше на три роки після закінчення війни.

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