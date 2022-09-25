Стало відомо, скільки українців залишаються в полоні окупантів: серед них багато жінок

На сьогодні у російському полоні перебувають 2500 українців. Серед них – цивільні, зокрема багато жінок.

Окупанти б'ють полонених українок, катують та знущаються над ними.

Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в інтерв’ю "BBC Україна".

Вона наголосила, що утримувані у полоні РФ цивільні мають бути звільнені, а не обміняні. Проте загарбники їх не відпускають.

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"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше – там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обміняні", – сказала Верещук.

Вона зауважила, що серед українських полонених є дуже багато жінок. У межах обміну загарбники повернули Україні лише кількох із них.

"Жінок в полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок", – поінформувала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, 25 вересня звільнена з російського полону медикиня Мар'яна Мамонова народила дівчинку. Жінку було взято в полон разом із захисниками "Азовсталі" у Маріуполі.

Як рашисти знущались над полоненими із "Азовсталі"

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