Стало відомо, скільки українських журналістів перебувають у полоні в Російській Федерації

Томіленко назвав журналістів, яких затримала влада окупантів.
Щонайменше 25 журналістів зараз в полоні в РФ. Йдеться як про полон, так і про утримання у місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів.
Про це під час пресконференції в "Укрінформі" заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
“Щонайменше 25 журналістів знаходяться в полоні. Ми називаємо полоном і утримання у місцях неволі кримсько-татарських громадянських журналістів", - заявив Томіленко.
Він розповів про Владислава Єсипенка, Ірину Данилович, яких несправедливо затримала окупаційна російська влада в Криму і їх утримує в неволі.
Томіленко також зазначив, що ув'язнено журналістів, яких затримали на тимчасово окупованих з часу початку повномасштабного вторгнення територій України.
Він повідомив про затриману окупантами Вікторію Рощину, яка працювала на тимчасово окупованій території кілька місяців тому і з нею досі немає зв'язку.
Росіяни утримують в полоні Ірину Левченко, яка висвітлювала події у Мелітополі і Запоріжжі.
Томіленко повідомив і про Дмитра Хилюка - журналіста інформаційного агентства “УНІАН”, якого окупанти забрали в полон під час спроби окупації Києва і Київщини, наразі він знаходиться в одній з в'язниць Росії.
Нагадаємо, російскі пропагандисти розповсюджують інформацію про українських військовополонених у складі угрупування "Каскад", які вирушають на фронт воювати проти своїх.
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