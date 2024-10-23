Стало відомо, скільки військових Північна Корея відправила на війну до України

Північнокорейські солдати розосереджені по кількох навчальних центрах РФ.
Північна Корея направила три тисячі своїх військових для підтримання війни проти України. Втім, ця кількість не остаточна.
Про це повідомили південнокорейські законодавці після брифінгу національного розвідувального агентства, пише Reuters.
За даними розвідки Південної Кореї, очікується, що до грудня прибуде десять тисяч північнокорейських солдатів.
Останні цифри з'явилися після того, як Національна розвідувальна служба Сеула заявила кілька днів тому, що КНДР відправила близько 1500 спецпризначенців до РФ на кораблями.
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"Ознаки підготовки військ у Північній Кореї були виявлені у вересні та жовтні", - сказав Пак Сон Вон, член парламентського комітету з розвідки.
З його слів, війська тепер розосереджені по кількох навчальних центрах Росії та адаптуються до місцевої обстановки.
Нагадаємо, у Пхеньяні зробили заяву щодо відправлення військ на війну проти України. Пхеньян назвав це "безпідставними стереотипними чутками". Тим часом північнокорейська влада заявила, що її відносини з Росією є "легітимними і спроможними до співпраці".
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