Стало відомо, скільки військової техніки втратила Росія з початку війни

Російська армія від початку повномасштабної збройної агресії проти України втратила понад 8 тисяч одиниць різної військової техніки.

Про це повідомляє проєкт Oryx.

Станом на 20 липня російські агресори втратили в Україні щонайменше 8044 одиниць техніки. Всі втрати зафіксовані на фото чи відеоматеріалах.

ЗСУ вдалось повністю знищити 4927 одиниць ворожої техніки, ще 2619 одиниць були захоплені українськими військовими. 300 одиниць техніки окупанти кинули самі, ще 198 одиниць було пошкоджено.

Експерти установили, що за період війни російські загарбники втратили 1748 бойових машин піхоти, з яких 1 078 знищені, а 553 захоплені ЗСУ. Також загарбники втратили 1 504 танків (862 знищені, 522 захоплені), 718 бойових броньованих машин (439 знищені, 245 захоплені).

Крім того, за період війни російські агресори втратили 154 реактивних систем залпового вогню і 80 зенітних ракетних комплексів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, скільки техніки "залендлізила" РФ Україні на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ від лютого до липня вибили російських офіцерів.

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