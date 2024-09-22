Стало відомо, скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі: звіт ВМС

У Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному морі — один ракетоносець із загальним залпом до 16 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 1 судно.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що загрожує безпеці мореплавання.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна має можливості виготовляти кілька мільйонів дронів щорічно.

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