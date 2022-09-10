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Стало відомо, скільки ворожих носіїв високоточної зброї перебуває на чергуванні у Чорному морі

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Стало відомо, скільки ворожих носіїв високоточної зброї перебуває на чергуванні у Чорному морі

На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває три надводних носії високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування «Калібр».

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

"Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки та сигналами повітряної тривоги. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи. Разом ми сильніші. І все в нас буде - Україна! Тому, що ми варті Перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що російські окупанти на Харківському напрямку деморалізовані. А тому вони кидають свою військову техніку та намагаються втекти, щоб врятувати життя.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2925
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