Стало відомо, скільки ворожих носіїв високоточної зброї перебуває на чергуванні у Чорному морі

На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває три надводних носії високоточної зброї сумарним залпом 24 крилаті ракети морського базування «Калібр».
Про це інформує оперативне командування "Південь".
"Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки та сигналами повітряної тривоги. Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи. Разом ми сильніші. І все в нас буде - Україна! Тому, що ми варті Перемоги!", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що російські окупанти на Харківському напрямку деморалізовані. А тому вони кидають свою військову техніку та намагаються втекти, щоб врятувати життя.
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