Стало відомо, скільки всього Україна отримає танків від союзників

Аналітики визначили, скільки та які саме танки отримають українські військові від західних союзників.

Всього союзники України обіцяли передати ЗСУ сотні танків, серед яких є сучасні західні машини та модернізовані радянські.

Про це повідомляє Слово і Діло.

На сьогодня Україна вже отримала декілька одиниць танків Leopard 2A6 та Challenger 2 з Німеччини та Великої Британії.

Також читайте Міноборони опублікувало відео двобою українських танкістів з російськими протитанкістами

Повідомляється, що Німеччина передала обіцяні 18 танків Leopard 2 А6. Норвегія поставила 8 танків Leopard 2 A4. Польща передала 14 танків Leopard 2 A4, а також більшу частину модернізованих радянських Т-72. В свою чергу Франція поставила ЗСУ 14 одиниць легких колісних танків AMX-10 RC з 40 обіцяних. Також Україна отримала перші партії модернізованих Т-72Б від Чехії та Марокко.

Перелік танків, які ще має отримати Україна:

Велика Британія обіцяла поставити Україні 28 танків Challenger 2;

Німеччина в кооперації з Нідерландами і Данією повинна поставити 178 танків Leopard 1 A5;

Польща готується передати ще 30 танків PT-91 Twardy;

Чехія обіцяла надати Україні 90 модернізованих Т-72Б, а Марокко - 30;

США обіцяли передати Україні дати 31 танк Abrams.

Фото: Слово і діло

Крім того, Україна має отримати по 10 танків Leopard 2 різної модифікації від Іспанії та Швеції. Канада передала 4 танки Leopard 2 з 8 обіцяних. Фінляндія обіцяла передати Україні 6 танків для розмінування, перша партія вже надійшла. Також три танки має передати Португалія.

Зазначимо, що найдовше Україні доведеться чекати на танки Abrams з США – попередньо, до осені. Вашингтон обіцяв Україні надати 31 танк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Португалія передала українським Збройним силам три танки Leopard 2A6. Коли саме техніка надійшла до України, не повідомляється.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина передавала 18 Leopard 2 Україні. Сталось це через два місяці після того, як уряд Німеччини вирішив поставити важкі бойові танки.

Читайте також: