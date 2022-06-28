Стало відомо, скількох цивільних російські війська вбили та поранили у Донецькій області

Протягом 28 червня російські окупанти вбили одного мирного жителя Донецької області, ще восьмеро цивільних зазнали поранень.

Крім того, одна людина померла в Донецькій області після поранень, отриманих у Луганській області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 червня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні дістали поранення. Крім того, 1 людина померла на Донеччині після поранень, отриманих на Луганщині. Ще семеро поранених у Луганській області отримали у Краматорську медичну допомогу", – йдеться у дописі очільника області.



Він вкотре зазначив, що досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії у Донецькій області загинули 539 цивільних, ще 1404 мирних людини отримали поранення. Знову ж таки, це без урахування невідомих даним з Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі ворог розпочав будівельні роботи – місцевим жителям обіцяють нове житло, хоча насправді готують військово-будівельний комплекс.

Мапа боїв на вечір 28 червня: Важкі бої на Лисичанському, Бахмутському та Слов’янському напрямках

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