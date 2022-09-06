Стало відомо, скількома ракетами "Калібр" ворог загрожує з моря

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет «Калібр».
Про це інформує оперативне командування «Південь».
«Загрози ворожої активності нікуди не зникли, оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку, перебувайте в укриттях до закінчення тривоги, за доцільності дотримуйтесь правила двох стін, будьте пильними та обачними, довіряйте тільки офіційним джерелам вірте в сили оборони в ЗСУ і в Перемогу! Маємо встояти, бо за нами Україна!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували наприкінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.
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