Стало відомо, скількома ракетами "Калібр" ворог загрожує з моря

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет «Калібр».

Про це інформує оперативне командування «Південь».

«Загрози ворожої активності нікуди не зникли, оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку, перебувайте в укриттях до закінчення тривоги, за доцільності дотримуйтесь правила двох стін, будьте пильними та обачними, довіряйте тільки офіційним джерелам вірте в сили оборони в ЗСУ і в Перемогу! Маємо встояти, бо за нами Україна!», - йдеться у повідомленні.

Також читайте Українські військові відправили на той світ 86 російських бійців та знищили чотири танки

Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували наприкінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.

Читайте також:

Як працює розблокований зерновий коридор Чорним морем / Одеса, Чорноморськ, Південний – ТСН