Війна
3559
Скільки чоловіків в Україні ухиляються від військової служби - The Telegraph шокувало цифрами

За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.

Кирило Шостак
ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

В Україні з-поміж 3,7 мільйона чоловіків боєздатного віку понад пів мільйона наразі ухиляються від військової служби.

Про це пише видання The Telegraph.

Як зазначається, резерв добровольців в Україні практично вичерпано, а потреба у поповненні Збройних сил залишається вкрай високою. Військовій службі підлягають усі чоловіки віком від 25 до 60 років.

Більшість громадян призовного віку вже внесені до єдиної військової бази даних, яка містить інформацію про потенційних мобілізованих. Водночас частина чоловіків тривалий час уникає служби, не оновлює особисті дані або залишає місце проживання, аби не потрапити під призов.

За словами джерел у структурах, що займаються мобілізацією, частина ухилянтів перебуває за межами України, тоді як інші просто ігнорують вимогу оновлення військового обліку.

Раніше повідомлялося про те, як і після чого можуть посилити мобілізацію в Україні. Однією з можливих причин експерти називають призов резервістів у Росії.

