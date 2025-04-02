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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Стало відомо, скільки колишніх засуджених вже воюють на фронті – дані Мін'юсту

Програма умовно-дострокового звільнення для участі в обороні країни почала діяти після ухвалення відповідного закону у травні 2024 року.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Стало відомо, скільки колишніх засуджених вже воюють на фронті – дані Мін'юсту

Військовий квіток. / © ТСН.ua

На початок квітня понад 8 тисяч осіб, які раніше відбували покарання, уже приєдналися до лав Збройних сил України. Ще близько 900 заяв наразі перебувають на розгляді.

Про це повідомив начальник Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції Євген Горобець в коментарі Укрінформу.

За його словами, програма умовно-дострокового звільнення для участі в обороні країни почала діяти після ухвалення відповідного закону у травні 2024 року. Перші добровольці з числа звільнених уже в серпні поповнили бойові підрозділи.

Колишні засуджені нині служать у підрозділах, зокрема в 1-му окремому штурмовому батальйоні “Да Вінчі”, 225-му окремому штурмовому полку, 92-й і 93-й механізованих бригадах, 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, 3-й штурмовій бригаді та в інших підрозділах Сил безпеки й оборони.

“Ця програма дає людям другий шанс – можливість не просто спокутувати провину, а й довести свою відданість Україні на передовій, де кожен боєць на вагу золота”, – зазначив Горобець.

Він підкреслив, що Мін’юст постійно взаємодіє з командуванням підрозділів, де служать умовно-достроково звільнені, щоб враховувати реальні потреби фронту та краще готувати кандидатів до служби. За його словами, чимало з цих бійців уже відзначені державними та відомчими нагородами.

Раніше повідомлялось, що армія Російської Федерації має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області. Окупанти готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі.

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