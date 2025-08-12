Стало відомо, скільки снарядів отримають ЗСУ цього року за чеською ініціативою

Снаряди / © Associated Press

До кінця 2012-го Україна може отримати ще близько 1,8 млн артилерійських снарядів у межах ініціативи Чехії.

Про це повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону. Зокрема, завдяки снарядній ініціативі, започаткованій 2024-го, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - розповів очільник МЗС.

З його слів, боєприпаси, придбані за рахунок заморожених активів РФ,– це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. Київ вітає продовження снарядної ініціативи і у майбутньому.

Нагадаємо, три країни оголосили про виділення коштів на ракети Patriot для України. Швеція, Норвегія та Данія повідомили, що внесуть до проєкту, який очолює НАТО, близько 500 мільйонів доларів США. Ці кошти спрямують на постачання американської зброї.