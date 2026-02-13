ТСН у соціальних мережах

Війна

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, скільки солдатів Кім Чен Ина загинуло за Путіна у війні в Україні

На російській Курщині перебуває близько 11 тис. солдатів з КНДР.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія КНДР.

Армія КНДР. / © Associated Press

У війні в Україні на боці Росії загинуло й зазнало поранень шість тисяч військових Північної Кореї. Наразі у Курській області залишається ще приблизно 11 тис. солдатів Кім Чен Ина.

Про це повідомило видання Yonhap з посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

У південнокорейській розвідці стверджують, що військові КНДР дислокуються в Курській області. Зазначається, що 10 тис. осіб - це звичайні війська, ще 1 тис. – інженерні.

За даними розвідки Південної Кореї, орієнтовно 1,1 тис. військових повернулося до КНДР у грудні 2025-го, але їх можуть повторно скерувати до Росії. 

У Південній Кореї вважають, що, попри втрати, північнокорейські військові змогли освоїти сучасні бойові тактики й за допомогою армії РФ модернізувати свої системи озброєння. За даними Сеула, Пхеньян створив новий департамент із БпЛА і прискорює зусилля зі створення системи, здатної розробляти й масово виробляти дрони.

Нагадаємо, за даними українського ГУР, станом на січень 2026-го північнокорейські солдати перебувають у Курській області. Звідти вони під командуванням офіцерів РФ ведуть атаки на прикордонні українські регіони.

В розвідці зауважили, що одна з головних цілей участі КНДР у війні — опанування безпілотними технологіями та набуття досвіду ведення сучасних бойових дій.

