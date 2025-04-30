Армія КНДР / © Associated Press

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У боях проти України загинули близько 600 військовослужбовців з Північної Кореї, які воювали на боці російської армії.

Про це у середу, 30 квітня, повідомили південнокорейські парламентарі з посиланням на дані розвідки, пише Reuters.

«На цей момент втрати серед північнокорейських військ оцінюються приблизно у 4700 осіб, зокрема близько 600 загиблих», — повідомив журналістам депутат Лі Сонг Квун, член парламентського комітету з питань розвідки, після брифінгу розвідувального агентства країни.

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Загалом, за їх даними, на фронт було відправлено близько 15 тисяч солдатів.

Нагадаємо, 26 квітня 2025 року очільник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов заявив про звільнення території Курської області РФ та відзначив військових КНДР — це стало першим офіційним публічним визнанням російською владою їхньої участі у війни проти України.

14 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що між ЗСУ та північнокорейськими солдатами в Курській області Росії відбулись «перші зіткнення».

Влітку 2024 року РФ і КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачав взаємодопомогу в разі збройного нападу.