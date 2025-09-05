Скільки українців перебуває в російському полоні: уповноважений відповів

Стало відомо, скільки українців перебуває в російському полоні / © Володимир Зеленський

Наразі у російському полоні перебувають 2 577 українських військових. Цю цифру підтвердив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Артур Добросердов, посилаючись на OSINT-методи.

Про це повідомляє МВС України.

Також, за його словами, інформація щодо ще 680 осіб, серед яких 91 цивільний, все ще потребує підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста. У 8 випадках люди, яких вважали полоненими, виявилися загиблими.

«Одним із ключових напрямів роботи є забезпечення належного функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а наша спільна мета — повернути кожного громадянина додому, враховуючи, що військовополонені зберігають статус зниклих безвісти до моменту повернення», — наголосив Уповноважений.

Нагадаємо, бійці прикордонної бригади «Форпост» взяли в полон на Вовчанському напрямку двох російських військових. Як виявилося, вони колишні в’язні. Їх змусили воювати, погрожуючи додатковими термінами ув’язнення за відмову.

Також минулої доби ворог зазнав значних втрат на фронті. ЗСУ знищують окупантів на нашій землі. За минулу добу ЗСУ ліквідували 810 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні становлять 1 086 220.

Попри заяви Росії про нібито готовність до миру, Кремль продовжує нарощувати військовий потенціал. Москва навряд чи зупинить бойові дії найближчим часом. У Росії достатньо людських ресурсів, але можливості оборонної промисловості залишаються обмеженими. Зокрема, країна-агресорка і досі вимушена постачати зброю з Північної Кореї.