Стало відомо, скільки військових повернулося після самовільного залишення частини

За останні два тижні понад 1700 українських військовослужбовців, які раніше самовільно залишили свої частини, повернулися до строю або перебувають на стадії повернення.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Він зазначив, що це стало результатом спільної наради з Нацполіцією, командуванням Сухопутних військ, Військовою службою правопорядку та місцевими органами влади. Було також проведено медійну кампанію та створено спеціальну форму для звернень на сайті ДБР, яка дозволила військовим швидко ініціювати повернення.

“Багато хто звернувся безпосередньо через форму, опубліковану на минулому тижні. За наявними у нас даними, кількість бажаючих повернутися значно більша”, — підкреслив Сухачов.

Нагадаємо, що до 30 серпня 2025 року діє спрощений порядок повернення до підрозділів для тих, хто залишив службу. Це дозволяє військовим уникнути кримінальної відповідальності та виправити помилки минулого.