Стало відомо, в якій країні українські пілоти розпочнуть навчання на F-16

Спершу молоді пілоти будуть проходити підготовчу базу та наземну підготовку.

Українські пілоти почнуть проходити навчання на F-16 у Данії. Водночас до Румунії вони потраплять не швидше 2024 року.

Відповідну заяву зробив віцепрезидент з міжнародних зв'язків Lockheed Martin Рея Піселлі, пише DefenseRomania.ro.

Наголошується, що підготовка до центру підготовки пілотів уже набирає обертів.

Навчальний центр у Румунії буде розташований недалеко від Фетешті, на авіабазі 86 Борча. Інструктори і техніки, найняті Draken, будуть цивільними особами.

"Румунія надасть інфраструктуру на базі Борча, Нідерланди нададуть літаки, а Lockheed Martin через субпідрядника Draken International проведе навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за словами Ігната, молоді пілоти будуть проходити підготовчу базу та наземну підготовку, а вже згодом із перейдуть на практичні польоти на винищувачах.

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