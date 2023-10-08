Стало відомо, в якій країні Європи перебуває найбільше російських шпигунів

Російські шпигуни діють по всій Європі і не тільки.

У Швейцарії наразі перебувають близько 80 тисяч російських шпигунів - це близько однієї п’ятої від загальної кількості агентів в Росії в Європі.

Такі дані опублікувала швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung з посиланням на дані Федеральної розвідувальної служби Швейцарії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України російські шпигуни діють по всій Європі і не тільки.

За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.

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"Уряд країни не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів, мовляв, канали зв'язку з Росією мають бути збережені" - повідомив представник швейцарського Департаменту закордонних справ.

Там зазначають, що ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії.

Додамо, Швейцарія платитиме українським біженцям від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.

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