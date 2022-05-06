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Стало відомо, як навчатимуться до кінця року київські школярі та коли почнуться канікули

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Стало відомо, як навчатимуться до кінця року київські школярі та коли почнуться канікули

Фото з соціальних мереж

У Києві визначилися з форматом навчання до початку літніх канікул

До кінця навчального року у Києві учні шкіл вчитимуться дистанційно. У травні школярі не лише вивчатимуть новий матеріал, але повторюватимуть той, що опанували раніше.

Відповідне рішення ухвалили у Київській міській держадміністрації. 

"Мета дистанційного навчання під час війни – не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування. Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань", – зазначили у столичній мерії.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти для участі в національному мультипредметному тесті ЗНО зареєструвались понад 402 тисячі учасників. Щоб стати учасником проходження ЗНО потрібно, не лише зареєструватися, але й підтвердити намір складати тест. Як це зробити, скільки часу буде виділено на проходження тесту - в матеріалі ТСН.ua

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
181
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