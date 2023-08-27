Стало відомо, як підозрюваний у тероризмі в Україні росіянин Петровський в'їхав до Фінляндії

Цікаво, що дружина Петровського отримала посаду в одному з фінських університетів прикладних наук. Вона та її чоловік неонацист Ян Петровський хочуть, щоби їхні троє дітей здобули скандинавську освіту.

Один з лідерів неонацистського угрупування "Русич" росіянин Ян Петровський, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні, перетнув кордон Фінляндії завдяки новому імені.

Про це повідомляє Yle.

Петровський отримав документи на ім'я Воїслав Торден, оскільки під своїм справжнім ім'ям він раніше був включений до списків санкцій західних країн.

Чоловік перетнув кордон Фінляндії на автомобілі через МАПП Ваалімаа 19 липня у супроводі дружини та трьох дітей. Його дружина має викладати в одному з фінських університетів прикладних наук.

Адвокат чоловіка Наталія Мальгіна повідомила, що Торден хотів, щоб його діти здобули скандинавську освіту.

Торден був затриманий за підозрою в імміграційних злочинах у вестибюлі аеропорту Гельсінкі-Вантаа 20 липня. Сім'я прямувала до Ніцци (Франція), щоб відвідати родичів.

Додамо, що Петровський є одним з лідерів неонацистського військового угрупування ДШРГ "Русич".

Україна вже подала запит на екстрадицію Яна Петровського за злочини, скоєні в 2014-2015 роках у Луганську та Донецьку. Він від 2015 року перебуває в розшуку за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

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