Стало відомо, які підрозділи армії КНДР найбільше цікаві Росії

Спецпризначенці з КНДР можуть вплинути на хід війни в Україні

КНДР дуже потужна закрита країна, є армія, яка, мабуть зацікавить багато держав, але є війська які найбільше цікаві для Росії.

Про це розповів у етері Еспресо Військовий експерт Владислав Селезньов, та чому РФ робить ставку на війська КНДР.

"Варто відзначити, що інженерно-технічні підрозділи армії КНДР є чи не найкращими у світі. Вся територія КНДР дуже рясно всипана фортифікаціями та оборонними спорудами. Тому, дійсно фахівці інженерно-технічного профілю за багато років мають чимало досвіду для будівництва ефективних фортифікацій", - сказав він.

Експерт зазначив, що досвід північнокорейських військових буде корисним для росіян, оскільки ті звикли рити в землю та будувати укріплення, коли захоплюють нові території. Він також підкреслив, що можливості військових з КНДР не слід недооцінювати.

За його словами, участь спецпризначенців з Північної Кореї у війни, яка наразі в Україні, може вплинути на хід бойових дій. Він підкреслив, що їхня підтримка російських військ буде помітною, особливо в Курській області. Експерти раніше вважали, що для успішного контрнаступу росіянам потрібно понад 50 тисяч солдатів, але вони почали операцію з групою до 40 тисяч, що призвело до затримки. Тому 12 тисяч військових з КНДР можуть змінити ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України перехопило розмови російських військових, у яких йдеться про підготовку до приймання та розподілу північнокорейських військових на Курському напрямку.

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