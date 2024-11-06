Удар по флоту РФ у Каспійську: експерт вказав на цікаву деталь

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну дрон атакував кораблі Каспійської флотилії ВМС РФ.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Деталі удару по Каспійську

Внаслідок удару пошкоджено бойові судна проєктів 11661 "Татарстан" та "Дагестан", а також малий ракетний катер "Ступинець".

"Своєю чергою, за відео, що з'явилося в мережі, знятому буквально від першої особи, можна судити про те, що приліт припав на зону швартування малого ракетного катера проєкту 21631 і ракетного катера проєкту 12418, єдиним представником, у складі Каспійської флотилії якого є "Ступинець", — йдеться в повідомлені.

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Особливо вражає, що дрон, адаптований під легкомоторний літак, подолав понад тисячу кілометрів через російську ешелоновану ППО і вразив ціль у світлий час доби.

"Так, це перший за весь період повномасштабного вторгнення в Україну удар по росіянах у Каспійському морі, що явно натякає — морячки, вам ні в Чорному морі, ні в Каспійському, не буде спокійно!", — наголосив експерт.

Що знаходиться в Каспійську

До складу Каспійської флотилії Росії входять військові судна різних типів, зокрема 21631 та 22800, оснащені потужними системами ППО середнього та малого радіусу. Наприклад, кораблі проєкту 11661 мають автоматичну гармату АК-630, ЗРК "Оса-МА-2", ЗРАК "Палаш" і ПЗРК "Ігла-М". Судна проєкту 21630 оснащені гарматами АК-306 і АК-630М-2 "Дует", ЗРК 3М-47 "Гибка" та ПЗРК "Ігла-М". Проєкт 22800, крім АК-630М, також має у своєму складі унікальний ЗРПК "Панцир-МЕ" і ПЗРК "Голка-М".

"Фактично, залітаючи в зону базування кораблів Каспійської флотилії, легкомоторний літак мав опинитися під таким перехресним, шквальним вогнем, що шансів пропетляти в нього просто не повинно було б бути. Але він не тільки пропетляв, а й успішно вразив ціль! Складно що-небудь говорити про те, як показала себе російська ППО, а ось український дрон здійснив настільки ж зухвалий удар, наскільки несподіваний, вкотре зганьбивши окупантів", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, Сили ГУР Міноборони України вперше завдали ураження по російській флотилії в Каспійському морі. Атака дронами-камікадзе була влаштована вранці 6 листопада.

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