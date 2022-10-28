Стало відомо, які саме ракети закінчуються в Росії, а яких ще предостатньо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Росії закінчуються ракети "Іскандер", проте в неї в достатній кількості є ракети Х-22 та С-300.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети "Іскандер" – у дуже серйозному дефіциті, НЗ-запас (недоторканний запас – ред.) вони вже вичерпують, вичерпали власне. Тому балістичні ракети намагаються отримати в Ірану", – пояснив Ігнат.

Він також поінформував про ситуацію з іншими російськими ракетами.

"Вони мають Х-22 у достатній кількості. Незрозуміло, який стан ракет і наскільки точно вони будуть летіти. І плюс не забуваймо, що ракет С-300 у них є тисячі. РФ є виробником тих ракет, і багато на складах залишилося. Це зенітні ракети, такі як і в нас на озброєнні", – розповів представник ПС ЗСУ.

Він наголосив, що українцям не варто розслаблятися, адже російські окупанти цілеспрямовано нищать енергетичну інфраструктуру України, тоє ракетні атаки можливі в будь-який час.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов закликав не рахувати кількість російських ракет, а шукати способи захисту від них. Влітку в росіян було приблизно 3500 ракет, скільки зараз – невідомо.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Росії закінчуються артилерійські снаряди, тож ситуація на фронті складається не на її користь.

Зауважимо, що боєздатність російської армії може відчутно знизитися через відсутність ракет, артилерійських боєприпасів або брак артилерії, прогнозує Жданов.

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