Стало відомо, які танки могла використати Україна у наступі на Курську область РФ

Україна, ймовірно, використала британські танки Challenger 2 під час наступу на Курщині.

У Курській області Росії й далі тривають важкі бої після прориву Збройних Сил України. Під час наступу українські війська, ймовірно, використовували британські танки.

Йдеться про британський основний бойовий танк третього покоління Challenger 2. Спершу відповідну інформацію повідомив телеканал Sky News, пізніше такі дані підтвердило й BBC, посилаючись на власні джерела.

Sky News, не вказуючи джерел інформації, повідомив, що ЗСУ радше за все використовували британські танки Challenger 2 під час наступу на території Курської області. У разі підтвердження таких даних це буде перший випадок, коли британські танки були використані українськими військовими в бою на території Росії.

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Наразі деталей про те, як і коли українські війська розгорнули танки Challenger 2 у Курській області Росії, не відомі – так само як і кількість танків, які могли бути залучені. Зазначається, що 82-га десантно-штурмова бригада ЗСУ, яка з минулого року експлуатує британські бойові танки, брала участь у Курській операції.

Водночас Міністерство оборони Британії відмовилося коментувати оперативні деталі. Збройні сили України теж не надали коментарів. Зауважимо, Велика Британія підтвердила, що Україна може вільно використовувати британську зброю на території Росії, відповідно до урядової політики.

До речі. Єдиним винятком є ​​використання ракет Storm Shadow – вони спочатку поставлялися із застереженням, яке передбачало те, що їх не можна запускати по цілях на території Росії.

Згідно з політикою уряду Великої Британії, використання будь-якої зброї, наданої Україні, має відповідати нормам міжнародного права. Військова допомога спрямована на те, щоб допомогти українським військовим захистити себе від російської агресії.

Що відомо про Challenger 2

Цей танк розроблений і побудований британською компанією Vickers Defence Systems. Перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману.

Вперше британський танк Challenger 2 помітили в Україні поблизу лінії фронту в червні 2023 року.

На фронті помітили британський танк Challenger 2