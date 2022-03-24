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Виплати військовим: стало відомо, скільки мають отримувати мобілізовані українці

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Виплати військовим: стало відомо, скільки мають отримувати мобілізовані українці

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Водночас фінансове забезпечення добровольчих формувань територіальних громад держбюджетом не передбачене.

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, скільки повинні отримувати мобілізовані до армії українці.

Так, за його словами, військовослужбовцям Збройних Сил України і територіальної оборони першого призову на посадах рядового складу нараховують 13 тис. грн.

Крім того, на період дії воєнного стану додатково виплачується 30 тис. грн. Тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях платять 100 тис. грн.

Водночас для ДФТГ (добровольчих формувань територіальних громад) грошового забезпечення бюджетом Міноборони не передбачено. Проте, за словами Коваля, кожна громада може передбачити відповідне фінансування із власного бюджету.

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