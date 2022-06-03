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Стало відомо, які ворожі кораблі перебувають у Чорному морі для блокування району

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Стало відомо, які ворожі кораблі перебувають у Чорному морі для блокування району

Фото: Associated Press

В Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів. 

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Тим самим зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки десанту.

"Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями.  Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації.Йдемо до Перемоги! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російська війська за добу ведення бойових дій в Україні втрачають від 250 до 400 людей вбитими.

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